A carregar o vídeo ...

Madjer dispensa qualquer tipo de apresentações. O grande rei do Futebol de Praia esteve nos PodCast Record, com os jornalistas João Seixas e Pedro Gonçalo Pinto, para uma conversa diferente e que foi do início de carreira até aos novos desafios como dirigente da Federação Portuguesa de Futebol. Para ver esta terça-feira, como sempre, no Record Online.