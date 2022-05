Madjer não faltou à festa do Record Challenge Park: «Isto é fantástico»

A carregar o vídeo ...

Quer melhor do que aproveitar este sábado em família, com muito desporto à mistura e ainda encontrar algumas estrelas pelo caminho? Pois bem, é dirigir-se ao Record Challenge Park, no Parque de Jogos 1.º de Maio, em Lisboa. O campeoníssimo Madjer não faltou à chamada e sublinhou a importância deste evento, que pode muito bem ser comparado a uns Jogos Olímpicos... ainda que em ponto pequeno. Madjer já não espalha magia pelos diversos areais do planeta, mas anda sempre de mãos dadas com o desporto. Nunca é tarde para experimentar. E no Record Challenge Park, o difícil é escolher!