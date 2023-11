Mãe de Luis Díaz faz apelo emocionado aos raptores do marido: «Libertem-no agora»

A carregar o vídeo ...

A mãe de Luis Díaz pediu a libertação do marido, que. Cilenis Marulanda falou aos jornalistas durante uma manifestação de solidariedade para com a família do jogador, que ocorreu em Barrancas, na Colômbia, no mesmo dia em, depois de ter marcado no jogo do Liverpool frente ao Luton Town. A mãe do colombiano estava muito emocionada, tendo deixado um apelo: "Libertem-no agora, queremos tê-lo na nossa casa" (Vídeo Twitter).