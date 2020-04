A carregar o vídeo ...

Paul Pogba partilhou esta terça-feira um vídeo nas redes sociais onde surge a fazer um túnel 'daqueles' à sua mãe. Mas mais importante do que isso, o médio apelou a que todos passem tempo com os seus entes queridos. "Amem e passem o vosso tempo com os vossos pais antes de eles deixarem este mundo", escreveu o médio.