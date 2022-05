Magia e muita emoção no primeiro dia do Red Bull Neymar Jr.'s Five

A carregar o vídeo ...

Depois de dois anos de ausência, o regresso do Red Bull Neymar Jr.'s Five traduziu-se numa verdadeira maratona de futebol, com magia, emoção e muita competitivade à mistura. Ao todo, durante mais de sete horas, um total de 57 equipas jogaram as suas cartadas na Qatar Foundation, numa fase de grupos na qual a essência do futebol de rua, do futebol rebelde, foi a nota dominante.Recorde-se que Portugal, representado pelo 'Mengão', avançou para um inédito playoff com Omã , para definir qual das duas equipas avança para a ronda seguinte como primeira colocada do Grupo A. Caso vença, a equipa lusa apura-se para os 'oitavos'; caso contrário terá de disputar um playoff com um dos melhores terceiros do grupos com cinco equipas.