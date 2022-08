Magia negra no campeonato de Moçambique: equipa saltou o muro para evitar feitiço!

A carregar o vídeo ...

Os Black Bulls chegam ao campo da União Deportiva de Songo e recusaram entrar pelo portão, para realizarem o embate da liga moçambicana. A razão? Os visitados terão feito magia negra... A solução encontrada foi saltar o muro para entrar no recinto. No fim, os Black Bulls levaram a melhor, vencendo por 2-0 em Nampula o jogo da 9ª jornada do campeonato disputado no passado domingo.