Magic Johnson, antiga lenda da NBA, proferiu um emotivo discurso antes do, que foi disputado na última madrugada, sobre o falecido Kobe Bryant. Johnson pediu ainda que todos no pavilhão, em Chicago, dessem as mãos por 8 segundos, o número de uma das camisolas que Kobe usou nos Lakers. (Vídeo Twitter)