Magnusson: «Nunca esquecerei o jogo com o Marselha, a cabeça do Magnusson e a mão do Vata»

"Nunca vou esquecer o jogo com o Marselha. Foi a cabeça do Magnusson e a mão do Vata. Abraços para todos os benfiquista e viva o Benfica!" Em bom português, o antigo avançado sueco dos encarnados assinalou os 30 anos desde a célebre meia-final que garantiu o apuramento das águias para o derradeiro jogo da Taça dos Campeões Europeus, ante o AC Milan. Aos 82 minutos de jogo, Valdo bateu o canto pela esquerda, Magnusson desviou de cabeça e o angolano Vata encontrou o fundo das redes com o braço direito. Os encarnados haviam perdido em França, por 2-1, a primeira mão, e precisavam de vencer para marcar encontro na final.