Magrão tatuou conquista da Liga SABSEG na pele

Apesar da não ter feito qualquer minuto na campanha do Rio Ave na época passada, Magrão, terceiro guarda-redes do plantel de Luís Freire, transportará para sempre consigo a conquista da Liga SABSEG. Através das redes sociais, o clube revelou a tatuagem do troféu de campeão que o guardião, de 22 anos, ostenta na sua perna esquerda. "Foi o meu primeiro título como profissional e resolvi tatuá-lo no meu corpo. Espero que seja o primeiro de muitos", afirmou o guarda-redes brasileiro, que em 2021/22 fez 25 jogos pelos sub-23.