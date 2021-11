Maguire e a saída de Solskjaer: «Temos de assumir grande responsabilidade por isso»

Harry Maguire admitiu esta segunda-feira que os jogadores do Manchester United têm grande responsabilidade pela saída de Solskjaer do comando da equipa, pelas exibições que não têm sido "suficientemente boas". Ao lado de Michael Carrick, treinador interino dos red devils, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de amanhã com o Villarreal, o defesa-central considerou ainda que tem faltado entrega a nível individual e isso prejudica o coletivo. [Vídeo: One Football]