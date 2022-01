Maguire fez um hat-trick à ex-equipa, não festejou mas provocou o antigo treinador

A carregar o vídeo ...

Chris Maguire não poderia ter um regresso mais incrível ao Stadium of Light, estádio do Sunderland, clube onde havia alinhado nas últimas três temporadas, até ao último verão. O avançado escocês do Lincoln City brilhou na eliminatória da Taça de Inglaterra ao fazer os três golos da vitória (1-3) da sua agora equipa na casa da sua... ex-equipa. Maguire não festejou mas aproveitou para passar uma mensagem ao antigo treinador, Lee Johnson. No primeiro golo apontado, correu para junto deste, junto ao banco de suplentes, e deixou palavras provocatórias a Johnson, que não esboçou reação.