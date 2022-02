A carregar o vídeo ...

O Deportivo foi eliminado na UEFA Youth League, nos penáltis, mesmo tendo contado nas bancadas com o apoio de mais de 20 mil espectadores, algo incomum para um encontro de formações sub-19. Os ucranianos do Dínamo Kiev levaram a melhor mas, no fim, os adeptos mostraram o apoio aos jovens da equipa da Corunha.