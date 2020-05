Mais de 40 moradores de bairro em Oeiras fazem emboscada à PSP e ferem agentes

A carregar o vídeo ...

Dois agentes da PSP de Oeiras ficaram feridos, na madrugada desta segunda-feira, após terem sido apedrejados e agredidos por um grupo de cerca de 50 moradores do bairro do Pombal, que tentavam impedir a detenção de um homem, deficiente físico, que momentos antes tinha estado envolvido no espancamento a três estafetas da Uber Eats, avança o 'Correio da Manhã'.