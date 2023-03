A carregar o vídeo ...

Com o bis ao Luxemburgo, Cristiano Ronaldo chegou aos 122 golos com a camisola de Portugal. São mais do que Pauleta (47), Eusébio (41) e Luís Figo (32), os nomes que se seguem na lista dos goleadores, em conjunto. E as vítimas, leia-se seleções, também não faltam...