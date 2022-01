A carregar o vídeo ...

Na ausência dos jogos dos seniores, que por esta altura estão em pré-temporada, no Brasil a animação no futebol é à conta da Copinha e por lá acontecem sempre momentos para recordar. Como este, que aconteceu no duelo entre o Forte Rio Bananal-ES e o Floresta. A segunda equipa até perdeu por 4-2, mas despediu-se com um golo numa jogada ensaiada na perfeição.