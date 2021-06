A Dinamarca conseguiu o apuramento direto para os 'oitavos' do Euro'2020 com uma vitória categórica sobre a Rússia num jogo emotivo e com grandes golos. Um deles foi este 'tiro' de Andreas Christensen, aos 79 minutos, que seguramente irá figurar entre os melhores tentos desta edição da prova. [Vídeo: VSports]