Mais um candidato ao Puskas? Inglês marcou de trivela (em vólei)... aos 90'!

A carregar o vídeo ...

Chama-se Craig Noone, é inglês, tem 34 anos, atua no Macarthur, da Austrália, e esta madrugada marcou um dos golos que promete figurar na lista dos melhores do ano. Mais importante de tudo, com este tento conseguiu ditar o empate a três golos diante do Central Coast Mariners... aos 89'! Se marcar um golo deste é algo incrível, o dizer de fazê-lo tão perto do final?