«Mais um dia no escritório»: Lewandowski volta a surpreender e com... Oliver Kahn ao barulho

A carregar o vídeo ...

Robert Lewandowski já habituou os adeptos a recordes e golos improváveis, mas esta quinta-feira o avançado decidiu elevar a fasquia depois do treino do Bayern Munique. O internacional polaco 'fez mira' a uma das janelas do escritório do clube bávaro, onde estava... Oliver Kahn, antigo guarda-redes alemão e atual presidente do Conselho Diretivo do Bayern Munique. "Mais um dia no escritório", escreveu a antiga lenda do futebol germânico na legenda do vídeo que publicou nas redes sociais. [Vídeo: Twitter Oliver Kahn]