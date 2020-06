Depois do golo insólito marcado por Bruno Tabata , na altura num lance de desconcentração defensiva contrária, o Portimonense voltou a contar com um tento peculiar diante do Marítimo. Agora foi Emmanuel Hackman, que num remate à meia volta, claramente sem querer, colocou a bola no fundo da bola com um remate com a... canela.