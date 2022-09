Mais um jogo para esquecer: jovem defesa do Sporting perde a cabeça e é expulso pelos sub-20 do México

A carregar o vídeo ...

Jesús Alcantar teve mais um jogo para esquecer ao serviço dos sub-20 do México. Depois de ter sido protagonista, no último domingo, de um penálti insólito diante dos Estados Unidos, o central da equipa B do Sporting voltou a ficar mal na fotografia, na última madrugada, frente ao Peru: aos 68 minutos, perdeu a bola na defesa, numa jogada que conduziu ao golo do peruano Goicochea; e pouco depois foi expulso ao 'abalroar pelas costas' um adversário, precisamente… Goicochea. Todavia, o México acabaria por vencer 2-1 e assim proclamou-se bicampeão da Revelations Cup. [Vídeo: Twitter Julio Rodríguez]