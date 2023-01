Mais um lançamento 'absurdo' de Steph Curry: encestou antes do meio-campo em casa dos Celtics!

A carregar o vídeo ...

A escassos centésimos de segundo do final do 2º período, Steph Curry deu mais uma mostra de que é, com certeza, o melhor lançador de sempre. O base dos Golden State Warriors roubou a bola e lançou antes do meio-campo, na casa dos Celtics, equipa derrotada na final da NBA da temporada transata. Desta vez, foi a turma de Boston que riu no fim, com a vitória, após prolongamento (121-118).