A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus mostrou que, mesmo aos 68 anos, pode recuperar da mesma forma que os seus jogadores no Fenerbahçe. O treinador português experimentou um banho de gelo por 15 minutos e brincou com a situação com o staff técnico do emblema turco. "Agora para sair daqui é que é o ca...", atirou o bem humorado JJ.