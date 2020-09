A carregar o vídeo ...

Já é oficial! Vitinha será jogador do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, na temporada 2020/21. A chegada do médio português, de 20 anos, por empréstimo válido por uma temporada do FC Porto foi esta quarta-feira oficializada, através das redes sociais do emblema inglês. Recorde-se que os lobos ficam ainda com opção de compra no valor de 20 milhões de euros. [Vídeo: Wolverhampton]