Mais um vídeo viral: fizeram uma pergunta a Maradona e o argentino... voltou a 'bloquear'

Se costuma estar atento à atualidade do futebol internacional certamente se lembrará da viral conversa de Diego Maradona com jornalistas em finais de 2018 , quando El Pibe parece ter 'bloqueado' na hora de responder. Pois bem, saiba que o argentino... voltou a repetir a cena. Agora enquanto treinador do Gimnasia de La Plata, o mítico ex-jogador argentino voltou a 'bloquear', mas desta feita acabou por ser salvo pelo público, que naquele momento lhe entoava um cântico. Maradona aproveitou então para se safar... desatando aos saltos!