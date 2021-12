A carregar o vídeo ...

O jogo entre Paris FC e Lyon, da Taça de França, foi interrompido pouco depois do recomeço da segunda parte, devido à invasão do relvado por parte de um grupo de adeptos, após incidentes registados nas bancadas. Depois de 40 minutos de espera, o speaker anunciou mesmo que a partida não irá ser retomada esta sexta-feira e pediu aos adeptos para deixarem as bancadas.