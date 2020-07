A carregar o vídeo ...

Gareth Bale voltou esta sexta-feira, diante do Alavés, a ficar de fora das opções de Zinedine Zidane e nem mesmo as cinco substituições permitidas levaram o francês a apostar no extremo. Ora, para lá da brincadeira com a máscara, o galês foi também destaque pela forma como reagiu à última troca de Zidane, que lançou Brahim Díaz aos 90'+3.