A carregar o vídeo ...

Pedro Pichardo visitou a nossa redação e foi premiado com o Record de Ouro, uma distinção pelo feito nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020: medalha de ouro no triplo salto. Não perca a entrevista no Record Premium e na edição impressa deste domingo. [Entrevista: Ana Paula Marques e David Novo/Imagem: Francisco Campos].