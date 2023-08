Mais uma obra de arte de Messi: argentino já leva quatro jogos consecutivos a marcar no Inter Miami

A carregar o vídeo ...

Lionel Messi somou na madrugada desta segunda-feira, pelo Inter Miami, o quarto jogo consecutivo a marcar e o terceiro seguido a fazer dois golos, desta feita no triunfo sobre o FC Dallas nos 'oitavos' da Leagues Cup, que a sua equipa venceu nos penáltis por 5-3 depois de uma igualdade a quatro no tempo regulamentar. O astro argentino fez o primeiro golo do jogo logo a abrir (6'), a passe de Jordi Alba, e já ao cair do pano, aos 85', assinou uma obra de arte com um livre direto irrepreensível. (Vídeo: Twitter/MLS)