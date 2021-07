A carregar o vídeo ...

Ricardo Quaresma voltou a fazer das suas e uma vez mais com um golo que promete correr Mundo. No jogo de preparação frente ao Vizela , o extremo abriu caminho ao triunfo dos comandados de Pepa com um golaço de letra, que deixou o guardião adversário pregado ao chão. O melhor é ver. [Créditos: V. Guimarães]