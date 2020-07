Mais uma polémica com Piqué: o Barcelona a lutar pelo título e o defesa fez isto

A carregar o vídeo ...

Gerard Piqué é o tipo de jogador que não consegue estar afastado da polémica, nem mesmo quando procura desligar-se do futebol. Esta segunda-feira, por exemplo, é notícia para lá da fronteira por ter decidido passar o seu tempo livre na folga a fazer wakesurfing. É certo que não é nenhum 'crime', mas é bem provável que no regulamento interno do Barcelona esteja lá alguma alínea que o proíbe de ter estes comportamentos, conforme aponta a imprensa espanhola.