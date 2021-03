A carregar o vídeo ...

Mal soou o apito final, Paulo Futre foi para as redes sociais vibrar com o histórico apuramento do FC Porto para os quartos de final da Liga dos Campeões, pese a derrota em casa da Juventus (3-2). O antigo internacional português deixou muito elogios a todos os elementos portistas e não escondeu o entusiasmo.