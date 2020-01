A carregar o vídeo ...

Em 2018, Xavi Hernández falou ao programa 'El Larguero', da Cadena Ser, sobre Quique Setién, ontem oficializado como novo treinador do Barcelona. As palavras do antigo jogador e agora técnico do Al Sadd - o seu nome foi igualmente apontado ao lugar de Valverde - já estão a correr novamente em Espanha [Vídeo AS]