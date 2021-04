Malabarismos, um sósia de Sancho e alguém que "não papa grupos": o outro lado do treino do Sporting

A carregar o vídeo ...

O Sporting partilhou esta sexta-feira mais um 'Inside Sporting', no qual mostra o outro lado do treino do dia. Desde as habituais brincadeiras antes do trabalho - com Eduardo Quaresma sempre em destaque -, aos malabarismos de Paulinho com as balizas, houve ainda um sósia de Jadon Sancho 'detetado' por um fã dos leões nos comentários ao vídeo no Youtube (aos 4'23 do vídeo acima). Trata-se de Tiago Santos, que habitualmente atua nos Sub-23 dos leões. As semelhanças são claras...