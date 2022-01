Falar em Maldini é falar do Milan. É um nome que começou por ficar associado aos rossoneri em 1954, com a chegada de Cesare, prosseguiu em 1984 com o ingresso de Paolo - que ainda hoje faz parte da direção do clube - e ainda hoje está ligado ao emblema milanês com a presença de Daniel no plantel às ordens de Stefano Pioli. Veja a incrível história de três gerações de Maldini no Milan. [Vídeo: One Football]