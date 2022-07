A carregar o vídeo ...

Após o particular entre FC Porto e Portimonense (com triunfo para os dragões, por 1-0), Manafá foi até ao portão do Municipal de Portimão, palco do jogo, para ver a sua família, nomeadamente mulher e filho. Depois, a equipa partiu de autocarro para o hotel. Ao final da tarde, há viagem de avião de regresso ao Porto, terminando assim o estágio pelo Algarve.