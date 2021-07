«Manchester City acredita que Nuno Mendes é o único jogador do Sporting que pode encaixar no plantel»

A carregar o vídeo ...

O interesse do Manchester City em Nuno Mendes é real, existe há pelo menos um ano e tem sido noticiado pela generalidade dos media, em Portugal e em Inglaterra. O clube inglês desmentiu, mas Record mantém a informação de que houve uma proposta pelo jogador. Sérgio Krithinas, diretor adjunto de 'Record', comentou interesse dos ingleses no lateral do Sporting.