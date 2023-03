A carregar o vídeo ...

Quatro meses depois, o luso angolano Manel Kape vai voltar aos octógonos do UFC, agora para defrontar o norte-americano Alex Perez e, a julgar pelo 'face off', o ambiente vai ser tenso. Tudo porque Kape acusa Perez de ter alguém a espiar no seu 'training camp', algo que não caiu bem do lado do lutador de Rio Tinto. Diferenças que se resolverão esta noite, em San Antonio.