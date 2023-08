Mangala já marca pelo Estoril: defesa francês inaugurou assim o marcador frente ao Rio Ave

Mangala estreou-se este domingo a marcar pelo Estoril, ao segundo jogo com a camisola dos canarinhos. O internacional francês, de 32 anos, inaugurou o marcador frente ao Rio Ave (55'), num lance que cabeceia a bola mas é com o pé que a atira para a baliza dos vilacondenses. O ex-jogador do FC Porto não marcava um golo no campeonato português desde 20 de dezembro de 2013, na goleada (4-0) dos dragões frente ao Olhanense, em jogo da 14.ª ronda da competição. [Vídeo: Vsports]