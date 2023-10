Manhã de festa em Alcochete: St. Juste ouviu os parabéns de Paulinho... num inglês muito próprio!

A carregar o vídeo ...

Jeremiah St. Juste celebra esta quinta-feira o 27.º aniversário e depois do treino, já no balneário, filmou um momento, no mínimo, carinhoso, com Paulinho, o mítico técnico de equipamentos do Sporting, a cantar-lhe os parabéns num inglês... muito seu. "Melhor canção de aniversário de sempre. Amo-te Paulinho!", escreveu o central holandês.