Manhã Mundial: acordar com uma vitória lusa e o lançamento dos duelos do dia

Após a vitória por 3-2 sobre o Gana no jogo de estreia da Seleção no Mundial'2022, juntamo-nos para fazer o rescaldo. Como foi viver o jogo no Estádio 974, o que disseram os protagonistas e como será a vida dos jogadores portugueses até ao próximo jogo com o Uruguai. O enviados especiais Record, Bruno Fernandes e Hugo Pedro Queirós, trazem as últimas novidades, enquanto o analista Alexandre Araújo fará a antevisão aos duelos do dia.