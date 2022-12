A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes, enviado especial de Record ao Qatar, e Rafael Silva, da ProScout, analisam as palavras de Fernando Santos e Rúben Dias, na véspera do jogo entre Portugal e Suíça (amanhã, às 19 horas). Abordamos ainda os dois duelos desta segunda-feira: Japão-Croácia e Brasil-Coreia do Sul.