Manhã Mundial: Dia de estreia portuguesa e antevisão dos últimos jogos da 1ª jornada

E ao quinto dia de competição no Mundial'2022, eis que Portugal finalmente se estreia. Cristiano Ronaldo e companhia iniciam a caminhada frente ao Gana. O enviado especial Record ao Qatar, Bruno Fernandes, traz-nos as últimas novidades, enquanto Alexandre Araújo, da Proscout, se junta a nós para fazer a antevisão dos últimos jogos da 1ª jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo.