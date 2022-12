A carregar o vídeo ...

Está na hora de encontrar o segundo finalista do Mundial'2022. França ou Marrocos, Mbappé ou Hakimi, quem irá levar a melhor. Em direto do Qatar, o jornalista Hugo Pedro Queirós traz-nos as últimas novidades do Campeonato do Mundo e, juntamente com o analista Rafael Silva, lançam o duelo do dia.