Rui Costa está mais perto do grupo, Rúben Amorim fez um pedido expresso a Ugarte para continuar de leão ao peito, enquanto o FC Porto procura assegurar um lugar no Jamor, a partir das 20h30. Para além destes temas, falaremos ainda do problema português nas competições europeias. Venha daí, para mais um Manhã Record!