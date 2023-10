Manhã Record: dia de Benfica e Sp. Braga na Champions, Pepe pode voltar na Bélgica e a aposta de Amorim na Europa

A carregar o vídeo ...

Hoje é dia de Champions para Benfica e Sp. Braga que recebem Real Sociedad e Real Madrid, respetivamente. No FC Porto, espera-se o regresso de Pepe amanhã no duelo com os belgas do Antuérpia, enquanto no Sporting, Amorim aponta à Liga, mas não esquece a aposta na Europa. Estes temas e muito mais para ver e ouvir no 'Manhã Record' de hoje!