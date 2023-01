A carregar o vídeo ...

Os jornalistas André Zeferino e Bruno Fernandes abordam e debatem a atualidade desportiva nesta manhã de quinta-feira. Das novidades no negócio de Porro com o Tottenham, até ao triunfo do FC Porto, passando pelas palavras de Schmidt sobre Enzo Fernández. Há muito para falar e não esquecemos, obviamente, os 60 anos do 'Special One': Parabéns José Mourinho!