Manhã Record: Rui Costa ao ataque, reforços no leão, duas baixas no dragão e os segredos do mercado

Os jornalistas André Zeferino e Ricardo Granada contam-lhe e debatem as notícias que marcam a atualidade desportiva nesta sexta-feira. Do ataque de Rui Costa a Enzo, até aos reforços do Sporting, passando pelas baixas de peso no FC Porto e pelos segredos que ficaram por saber do mercado de transferências. Há muito para contar!