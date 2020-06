Manifestantes do 'Black Lives Matter' derrubam estátua em Bristol e Lewis Hamilton desafia governos

A carregar o vídeo ...

Edward Colston fez fortuna a traficar escravos no século 18, foi membro conservador do parlamento britânico e filantropo. Até este domingo a sua estátua permanecia na Colston Avenue, em Bristol, dia em que manifestantes do 'Black Lives Matter' a derrubaram e atiraram ao rio. O campeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton já reagiu a este momento: "Edward Colston era um monstro que comprava, vendia e comercializava africanos, seres humanos, e os forçava à escravidão até à morte. Ninguém que fez isso deve ser honrado. Foi/é terrorismo. Agora. E na altura. ?Ele nunca deveria ter uma estátua. ?Tenho orgulho dos ativistas e organizadores de Bristol, no Reino Unido, que o derrubaram. Atirem todos ao chão, em toda a parte. Eu apoio", escreveu nas redes sociais.