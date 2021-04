Mantorras em exclusivo a Record: «Adeptos do Benfica dão arrepios… um jogador pensa: 'Tenho de correr mais'»

A carregar o vídeo ...

Pedro Mantorras era conhecido por ter uma relação próxima com os adeptos do Benfica. Numa altura em que se assinalam 20 anos da chegada do angolano aos encarnados, Mantorras concedeu uma entrevista exclusiva a Record - disponível em todas as plataformas este domingo - e reforçou a importância dos adeptos no desempenho da equipa.