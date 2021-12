A carregar o vídeo ...

Treinador algarvio esteve na antevisão do clássico feita por Record e recordou a amizade que tem com a família Ramos, que também é de Olhão. Viu Gonçalo crescer e acredita que vai chegar muito longe no futebol. Isto no dia em que o jovem vai ser titular do Benfica no clássico com o FC Porto